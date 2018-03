Im vergangenen Sommer trennte sich Ex-Bachelor-Kandidatin Saskia Atzerodt (26) von Männermodel Nico Schwanz (40). Nun – nur knapp zehn Monate später – soll die Blondine erneut auf TV-Männerfang gehen: Im brandneuen Format Bachelor in Paradise. Dort haben ehemalige Bachelor-Kandidaten eine weitere Chance, sich zu verlieben. Und was hält Nico von dem Vorhaben seiner Verflossenen? Gegenüber Promiflash sagt er nur so viel: "Ich wünsche ihr viel Glück und toi, toi, toi! [...] Wer Saskia kennt, der weiß wahrscheinlich, was sie da vorhat.



