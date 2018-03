Was für ein süßer kleiner Wurm! Am 20. März 2018 erblickte der Sohn von Modebloggerin Chiara Ferragni (30) und ihrem Verlobten Fedez (28) das Licht der Welt. Der Knirps konnte es wohl kaum erwarten und beglückte seine Eltern drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin mit seiner Ankunft. Seitdem hat die Neu-Mami schon etliche Bilder ihres Babys via Social Media gepostet. Nun verzückt Chiara ihre Community aber mit einem besonders niedlichen Schnappschuss!

Mit nur sechs Tagen ist er schon top gestylt: Die frischgebackene Mama teilt nun auf Instagram ein zuckersüßes Foto ihres größten Schatzes. Leone bezaubert die Fans in einem niedlichen Smoking für Babys. Noch etwas skeptisch schaut der kleine Mann in die Kamera und wickelt damit alle Supporter der italienischen Bloggerin um den Finger. "Man kann jetzt schon sagen, wie schön er einmal wird, wenn er groß ist" oder "Großartiges Outfit, ein richtiger Frauenschwarm", kommentieren nur einige der entzückten Follower.

Noch vor wenigen Wochen machte sich die 30-Jährige um ihren ungeborenen Sohnemann große Sorgen. Der Bauch ihres Leos wuchs zum Schluss nicht mehr so, wie er hätte wachsen sollen! Hier bewiesen die Ferragni-Bewunderer aber einmal mehr, was für eine große Unterstützung sie im Leben der Blondine sind und standen ihr mit viel Fansupport bei.

