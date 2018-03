In der achten Staffel der Kuppelshow Der Bachelor buhlten zu Beginn noch 24 Kandidatinnen um den Junggesellen Daniel Völz (33). Nach und nach schickte der Immobilienmakler eine Frau nach der anderen nach Hause, bis am Ende nur noch seine Auserwählte vor ihm stand. Drei Entscheidungen wurden dem diesjährigen Rosenkavalier allerdings abgenommen: Clarissa, Maxime Herbord (23) und Samira Klampfl schieden letztendlich freiwillig aus dem Rennen um den Sonnyboy aus. Dass gleich drei Damen diesen Schritt gemacht haben, ist ein Rekord – aber nicht weiter überraschend!

Beziehungsexperte Emanuel Albert verriet Promiflash, ab welchem Zeitpunkt dieser Trend abzusehen war: Als Clarissa in der zweiten Nacht der Rosen freiwillig ihre Koffer packte, habe der Rosenkavalier falsch reagiert. "Sie bekommt richtig viel Präsenz vor den Mädels, um zu erzählen, warum sie geht. Dass er ihr so viel Bühne gegeben hat, war ein Fehler." Von da an habe das Schicksal seinen Lauf genommen – und zwei weitere Kandidatinnen beschlossen, lieber den Heimweg anzutreten. "So haben die Frauen gesehen: 'Wenn ich hier gehe, bin ich eine kleine Heldin.'"

An der Knutschoffensive des gebürtigen Neuseeländers habe der freiwillige Absprung der Rosen-Girls nach Einschätzung des Experten nicht gelegen, obwohl er damit einen neuen Show-Rekord aufstellte: "Bei manchen hat das Knutschen dafür gesorgt, dass sie sich eher mehr Chancen ausgerechnet haben. Entscheidender war, der Heldenstatus von Clarissa, der anderen Frauen ein bisschen Mut gemacht hat", erklärte der Date-Coach weiter.

MG RTL D Daniel und Maxime bei "Der Bachelor"

MG RTL D Daniel und Samira bei "Der Bachelor"

MG RTL D Daniel Völz und die Bachelor-Kandidatin Clarissa

