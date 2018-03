Wäre Daniela Katzenberger (31) ein Mitglied der Spice Girls, welches Gewürz wäre sie dann? Cat Spice, Blond Spice, Pink Spice, Girly Spice – zum quirligen TV-Gesicht fallen einem ordentlich Girlgroup-Kosenamen ein! Dass sich die pinkliebende Kultblondine jetzt ausgerechnet von Posh Spice, Victoria Beckham (43), inspirieren lassen hat, war allerdings weniger zu erwarten. Schließlich steht die für die fröhliche Farbpalette von Beige bis Schwarz und einen Gesichtsausdruck wie drei Tage Regenwetter. Trotzdem: Für ihren neuen Stretching-Schnappschuss nahm Dani sich Vic zum Vorbild!

Auf dem Instagram-Pic flä­zt sich die 31-Jährige in einer weißen Jeans auf dem Sofa und tippt entspannt grinsend in ihr Handy. Fast so, als würde sie nicht bemerken, dass ihr rechtes Bein geradewegs in Richtung Zimmerdecke ragt. "Ja, so liege ich immer da, wenn ich was bei Facebook poste", witzelt die Wahl-Mallorquinerin über die unbequeme Pose. Dass die Katze die Foto-Idee bei der Spice-Girls-Legende abgekupfert hat, gibt sie direkt im nächsten Satz zu: "Späßle. Hab die Pose von @victoriabeckham geklaut."

Der deutsche Reality-TV-Star ist nicht der erste Promi, der Gefallen an dieser sportlichen Verrenkung findet. Auch Kourtney Kardashian (38) und Vics Sohn Cruz Beckham (13) haben das Original-Pic der UK-Sängerin bereits nachgestellt. Was haltet ihr von Danis Schnappschuss? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Modedesignerin

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de