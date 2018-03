Angst um Elena Carrière (22)! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ist seit Anfang März viel in Kapstadt unterwegs. Natürlich begleiten ihre Fans sie während ihrer Zeit in der afrikanischen Sonne in den sozialen Netzwerken. Erst vergangene Woche zeigte die Sonnenanbeterin auf ihren Social-Media-Plattformen ihre knallroten Wangen, die sie einem Sonnenbrand zu verdanken hatte. Aber nicht der sorgt bei ihrer Community jetzt für Furore. Einige Follower sorgen sich um die zierliche Figur des Models.

Auf ihrem Instagram-Profil posierte die angehende Schauspielerin lässig mit dunkler Sonnenbrille am Meer. Ihre schmale Silhouette sticht dabei etwas ins Auge, was zahlreiche Follower nun besorgt aufschreien lässt. "Du bist richtig hübsch, aber viel zu dünn. Bitte nimm ein bisschen zu. Ich will nicht, dass du irgendwann umkippst" oder "Nimm mal zu, du bist voll dünn geworden", lauten nur zwei der sich anhäufenden ängstlichen Stimmen. Andere hingegen feiern Elenas extrem schlanken Look und beneiden ihre durchtrainierte Modelfigur. Immerhin macht sie viel Sport und arbeitet hart für ihren definierten Körper.

Doch sind die Ängste unbegründet? In ihrer Instagram-Story hat die brünette Schönheit bereits Stellung bezogen: Sie schätze die sorgenvollen Kommentare über ihren Body. Über sie müsse man sich aber auf keinen Fall irgendwelche Sorgen machen. Trotzdem appelliert sie, dass viele auf Instagram gerne über andere urteilen und nicht verständen, was so manche Sprüche auslösen können – sie sei zum Glück nicht so empfindlich und nehme sich das nicht so zu Herzen. "Ich fühle mich momentan durch meine 'neue' Art von Lifestyle extrem wohl mit meinem Körper", berichtete Elena.

Instagram / elenacarriere.official Elena Carrière, Model

Instagram / elenacarriere Elena Carrière an der Kap-Spitze in Südafrika

Instagram / elenacarriere Statement von Elena Carrière über ihre Figur

