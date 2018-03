Ein bezaubernder Tag in Hongkong! Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) erwarten ihr zweites, gemeinsames Baby. Bis der Nachwuchs da ist, liegt die gesamte Aufmerksamkeit des Models und des Grammy Award-Gewinners allerdings noch auf ihrer kleinen Luna Simone (1). Jetzt durfte der einjährige Wirbelwind sich auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Mit Mama und Papa ging es ins Disneyland in der chinesischen Metropole.

Natürlich gehört zu einem Ausflug in den traumhaften Freizeitpark ein standesgemäßes Outfit. Lunas Wahl: eine pompöse Miniversion der Robe von "Schöne und das Biest"-Belle. Auf ihren Instagram-Accounts posteten die stolzen Eltern zuckersüße Schnappschüsse von ihrer kleinen im gelben Dress. Darauf jeweils zu sehen: die erschöpfte Luna auf Chrissys und Johns Schoß. Der Tag muss aufregend gewesen sein. Ein Highlight teilte Mama Chrissy. In einem Insta-Clip sieht man Klein-Luna, wie sie nicht aufhört, eine Mickey Mouse zu umarmen.

Wusstet ihr, warum Luna ihren Namen trägt? Chrissy hat es kürzlich verraten: Kurz vor der Geburt ihrer Tochter gab es einen Blutmond am Himmel. Weil die US-Schönheit sehr an Astronomie interessiert ist, fiel die Wahl am Ende auf den süßen Vornamen. Was haltet ihr von Lunas Ausflug? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / chrissyteigen Luna Simone, Tochter von Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / johnlegend Sänger John Legend mit Tochter Luna im Disneyland Hong Kong

Dimitrios Kambouris / Getty Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy Awards

