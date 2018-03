Die Schwangerschaft hält sie nicht von der Arbeit ab! Schon bald kann sich Eva Longoria (43) über ihren ersten Nachwuchs freuen – mit 43 Jahren befindet sich die Hollywood-Schauspielerin in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Statt sich vor der Geburt noch einmal zu entspannen, setzt Eva allerdings lieber auf Action – als Produzentin des TV-Films "The Grand Hotel". Steht bei ihr überhaupt kein Mutterschutz auf dem Plan?

Tatsächlich hat Eva so viel Spaß an ihrem Job, dass sie eines manchmal völlig verdrängt, wie sie in der amerikanischen TV-Sendung Entertainment Tonight verriet: "Manchmal wache ich auf und vergesse, dass ich schwanger bin. Wie heute Morgen, da dachte ich: Oh mein Gott, ich bin spät dran. Und dann dachte ich: Wieso komme ich nicht aus dem Bett? Und dann fiel mir ein: Ach ja, da war ja was." Obwohl sie sich bisher super fühle, denke sie auch an ihren ungeborenen Sohn. Nach der "Grand Hotel"-Produktion ist daher erstmal Schluss. "Wenn ich diesen Pilotfilm beendet habe, werde ich mich darauf konzentrieren, mich auf meinen kleinen Sohn vorzubereiten", betonte sie im Interview mit dem Magazin Us Weekly.

Nach der Geburt soll der kleine Racker auf jeden Fall etwas von seiner Mami haben – Eva möchte sich dann auf ihre Familie fokussieren. Früher oder später wird sie aber sicher als Working Mum überzeugen.

AM/Splash News Eva Longoria als Produzentin am Set von "Grand Hotel"

Anzeige

AM/Splash News Eva Longoria, Produzentin

Anzeige

RM/Splash News Eva Longoria an einem Filmset

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de