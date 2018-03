Mutterschutz? Für Schauspielerin Eva Longoria (43) bisher kein Thema. Der ehemalige Desperate Housewives-Star erwartet derzeit sein erstes Kind. In wenigen Monaten können Eva und ihr Mann José Antonio Bastón (49) ihr gemeinsames Baby in den Armen halten. Bis dahin trägt die Powerfrau ihren kleinen Fratz noch unter ihrem Herzen spazieren und kommt dabei ordentlich herum. Anstatt sich fleißig zu entspannen, setzt Eva lieber auf einen aufregenderen Alltag. Am Set ihres TV-Films "Grand Hotel" versprüht sie als "Mama Bär" während der Dreharbeiten pure Lebensfreude – und präsentiert der Öffentlichkeit ganz nebenbei ihre immer größer werdende Baby-Kugel.



