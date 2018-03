Sind sie echt nur gute Freunde oder könnte mehr daraus werden? Hailee Steinfeld (21) und Niall Horan (24) wurden in den vergangenen Wochen so oft zusammen gesehen, dass es schon verdächtig wirkte. Gemeinsam besuchten sie ein Konzert der Backstreet Boys in Las Vegas, gemeinsam spazierten sie durch London. Die beiden Musiker scheinen die Zeit miteinander sehr zu genießen. Jetzt besuchte Pitch Perfect-Darstellerin Hailee sogar ein Konzert von Solokünstler Niall.

Darauf lässt ein Instagram-Beitrag schließen, mit dem die 21-jährige Schauspielerin und Sängerin die Gerüchteküche ordentlich anheizte! Darin postete sie ein Foto von sich, das sie auf einem Barhocker sitzend zeigt – in verschlissener Jeans und einem Tour-T-Shirt von Niall. Die "Capital Letters"-Interpretin veröffentlichte dazu ein paar Koordinaten, die eindeutig zur Konzert-Location des Ex-One Direction-Hotties führen. Sie scheint also den ausverkauften Auftritt von Niall aus nächster Nähe verfolgt zu haben. Doch muss das gleich heißen, dass die beiden ein Paar sind? Vielleicht handelte es sich bei dem Besuch auch nur um eine freundschaftliche Geste.

Erst vergangenen Monat verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life, dass Niall mehr als platonische Gefühle für Hailee habe. Die schöne Musikerin wolle sich momentan jedoch auf ihre Karriere konzentrieren, habe kein Interesse an einer Romanze, sagte der Promi-Experte. Immerhin scheint sie sich die Zeit genommen zu haben, um bei dem Gig des Solokünstlers dabei zu sein.

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld

Getty Images Niall Horan bei den "iHeart Radio"-Albumparty 2017

Dimitrios Kambouris/Getty Images for NARAS Hailee Steinfeld bei den Grammy Awards 2018

