Justin Timberlake (37) wird zum Langfinger! Bei einem Konzert in New Jersey im Rahmen seiner Man Of The Woods-Tour packte der Sänger jetzt einfach bei einer Zuschauerin zu, die sehr nah an der Bühne stand und den Popstar filmte. Er klaute einfach ihr Handy. Den Rest seiner "Rock Your Body"-Performance absolvierte Justin dann im Selfie-Modus. "Komm zu nah an die Bühne und ich klaue dein Telefon", rechtfertigte sich der Musiker später scherzhaft bei Instagram. Ob die Konzertbesucherin ihr Smartphone später wiederbekam, wurde bisher nicht überliefert.



