Farmer Benny und seine Nadine haben sich in der vergangenen Staffel bei Bauer sucht Frau gesucht, gefunden und Hals über Kopf verliebt! Und die Schmetterlinge flatterten auch noch nach der ländlichen Kuppelshow weiter in ihren Bäuchen herum: Das BsF-Traumpaar will sein Leben miteinander verbringen – dafür hat Nadine jetzt sogar ihre Koffer gepackt und ist mit Sack und Pack bei Benny eingezogen!

Doch die vergleichsweise kleine Wohnung des leidenschaftlichen Traktorfans stellt die beiden Turteltauben vor eine Herausforderung: Sie müssen zwei Haushalte unter ein (Scheunen)Dach bekommen! "Ein bisschen Platz brauche ich auch", beschwert sich der Hühnerhalter im Teaser für die Sonderausgabe des Formates "Bauer sucht Frau: Das große Wiedersehen" am Ostermontag um 19.05 Uhr auf RTL. Doch die selbstbewusste Nadine lässt sich so eine Ansage nicht einfach gefallen. "Du wolltest eine Frau haben? Jetzt kriegst du sie. Mit allem, was dazugehört", kontert die 42-Jährige.

Nadines Einzug ist nur ein weiterer Schritt gen gemeinsamer Zukunft: Denn schon im Dezember vergangenen Jahres versprach die Neu-Bäuerin ihrem Liebsten, seine Frau zu werden. Nach einem superromantischen Heiratsantrag bei Kerzenlicht und Kniefall hat sie unter Freudentränen eingewilligt. "Benny ist der Mann, mit dem ich alt werden möchte", schwärmte Nadine.

MG RTL D Nadine und Bauer Benny beim Umzug

Anzeige

MG RTL D Nadine und Bauer Benny, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige

MG RTL D / André Kowalski Bauer Benny und seine Verlobte Nadine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de