"Ich liebe Nadine, weil sie super zu mir ist. So eine Frau finde ich nicht mehr. Ich will sie nie mehr gehen lassen. Ich frage sie, ob sie meine Frau werden möchte", verriet der total verliebte Traktorfan in der heutigen BsF-Sonderausgabe. Für den Antrag lockte er seine Herzdame in die Scheune, ging ganz klassisch in die Knie, holte einen Ring aus der Tasche und offenbarte ihr sein herzerweichendes Anliegen: "Ich möchte dich nicht mehr hergeben. Ich möchte dich bitten, meine Frau zu werden!". Von ihren Gefühlen überwältigt, kullerten Nadine dicke Freudentränen über die Wangen, worauf die 42-Jährige den Antrag ihres Farmers natürlich annahm!