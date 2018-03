Am 19. Mai geht für Meghan Markle (36) ein Traum in Erfüllung. Die amerikanische Schauspielerin heiratet ihren Verlobten Prinz Harry (33), wird damit offiziell eine royale Lady. Doch natürlich hatte die Darstellerin auch ein Leben vor ihrer Liebe zum britischen Monarchen – und das wird jetzt mehr und mehr aufgerollt. Nun wird bekannt, wie sich Meghan ein bisschen Geld nebenbei verdient hat.

Um sich über Wasser zu halten, arbeitete Meghan von 2004 bis 2005 als Kalligrafin bei Paper Source in Beverly Hills. Als sogenannte "Schönschreiberin" schrieb sie professionell Einladungen und Briefe. Winnie Park, der CEO der Firma, erinnert sich im People Magazine daran: "Es war ihr Teilzeitjob, als sie ständig Vorsprechen hatte. Sie hat Kalligrafie gelehrt und das Schreiben Kundengruppen in zweistündigen Kursen beigebracht." Doch damit nicht genug: Sie arbeitete auch freiberuflich nebenher als Kalligrafin und schrieb sogar die Hochzeitseinladungen für Sänger Robin Thicke (41) und Ex Paula Patton (42).

Ihre eigenen Einladungen für ihre große Trauung musste Meghan natürlich nicht selbst schreiben – auch wenn sie, nicht zuletzt wegen ihres Nebenjobs, eine überaus schöne Handschrift haben soll. Die 600 Exemplare wären wahrscheinlich auch mehr als zeitaufwendig gewesen. Das ist eben der Vorteil, wenn man einen Prinzen heiratet!

Getty Images Meghan Markle bei der "pARTy! - celebrating 25 years of P.S. ARTS"

Chris Jackson / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Verlobungsverkündung

PAUL GROVER/AFP/Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Meghan Markle und Prinz Harry am Commonwealth Day 2018

