Doch keine Baby-News bei Paola Maria? Die Youtuberin feierte vor Kurzem ihre einjährige Ehe mit ihrem Liebsten Sascha Koslowski. Durch ein Ultraschall-Posting schien die Beauty-Expertin nun zu verkünden, dass das Liebesglück mit Nachwuchs gekrönt wird. Oder doch nicht? Mit einem Video klärte die Bloggerin jetzt auf, was es mit dem Pic auf sich hatte: Sie erlaubte sich einen Prank an ihrem Freund. Ihre enttäuschten Follower finden diesen vermeintlichen Witz aber so gar nicht lustig!

Auf Youtube veröffentlichte die Brünette ein Video mit dem irreführenden Titel "Ich bin schwanger...". Jetzt stellte sich jedoch heraus, dass da nichts Wahres dran ist. In dem knapp sechs Minuten langen Clip veräppelt sie mit ziemlich überzeugender Heul-Einlage Sascha am Telefon. "Ich hatte jetzt gerade Glücksgefühle, aber deine Tränen verraten mir jetzt etwas komplett anderes", entgegnete der aufgebrachte, ahnungslose Netz-Comedian auf die Schwanger-News. Nach der Auflösung bricht eer dann aber auch gemeinsam mit Ehefrau Paola in Gelächter aus.

Ging dieser leicht makabere Scherz nach hinten los? Zum Lachen ist nämlich zahlreichen Followern so gar nicht zumute: "Tut mir leid, Paola, aber ich finde das so gar nicht witzig. Wirklich mies von dir" oder "Was ist daran lustig, jemanden auf so eine Art zu verarschen? Das ist einfach armselig, so was nur für Klicks nachzustellen", lauten die Kommentare der User.

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski

Instagram / paola Paola Maria auf Gran Canaria

