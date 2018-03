Gibt es Konsequenzen für die beiden? Am 12. April findet zum 27. Mal die ECHO-Verleihung in Berlin statt. In der Hauptstadt tummelt sich die Crème de la Crème der nationalen und internationalen Musikszene, denn in 22 Kategorien werden die begehrten Preise verliehen. Die Rapper Kollegah (33) und Farid Bang (31) haben gleich doppelte Chancen auf eine Auszeichnung, doch wegen einer fragwürdigen Zeile im Song "0815" könnten sie leer ausgehen!

"Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen": Handelt es sich hierbei um künstlerische Meinungsfreiheit oder um eine antisemitische Beleidigung gegenüber den Überlebenden des Konzentrationslagers? Mit dieser Frage beschäftigt sich laut Bild der Ethikbeirat des Musikpreises. Dieser untersuche derzeit, ob durch den Textausschnitt die "gesellschaftliche Norm" verletzt und eine Grenze überschritten werden würde. Je nach Einschätzung wäre ein Ausschluss von Kollegah und Farid Bang von der Awardshow möglich.

Nicht zum ersten Mal geht es in den Hits der Musiker um Gewalt, Beleidigungen oder ähnliche Themen, doch dieses Mal soll ihr Werk einen anderen Hintergrund haben.Die besagten "0815"-Lyrics sollen angeblich nur eine Marketingmaßnahme und die Einlösung eines Wetteinsatzes ein. Im Vorfeld der Veröffentlichung ihres Albums "Jung, brutal und gutaussehend 3" hätten Farid und Kollegah verabredet, eine Zeile zu rappen, wegen der man verklagt werden könne.

Andreas Rentz/Getty Images for Constantin Film Farid Bang bei der "Fack ju Göhte 3"-Premiere

WENN Kollegah beim ECHO 2016

Instagram / faridbangbang Farid Bang und Kollegah

