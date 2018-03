Bonnie Strange (31) befindet sich im achten Schwangerschaftsmonat. Lange dauert es also nicht mehr, bis sie und Boyfriend Leebo Freeman Eltern werden. In ihrer Instagram-Story raste das Model jetzt ins Krankenhaus. Etwa wegen erster Wehen? Nein! Bonnies Fahrt zum Onkel Doktor ist ein Fehlalarm. Sehenswert ist der aufregende Ausflug trotzdem. Schließlich begleiteten ihre zwei Besties die 31-Jährige: Riccardo Simonetti und Strify! Die Influencer sorgten auch für ordentlich Spaß in der Klinik, wie Riccardos Insta-Clips beweisen.



