Wenn das kein gutes Omen ist! Im vergangenen Jahr hatten sich Gil Ofarim (35) und Ekaterina Leonova (30) den Let's Dance-Sieg geholt und ließen Konkurrenten wie Vanessa Mai (25) und Christian Polanc (39) hinter sich. Den Gewinn der zehnten Staffel haben sie sicherlich nicht nur ihrer herausragenden Leistung, sondern auch ihrem Glücksbringer zu verdanken. Ihrem aktuellen Tanzpartner Ingolf Lück (59) machte Ekaterina ein ähnliches Geschenk: ein Freundschaftsbändchen passend zu ihrem Teamnamen!

Ekat und Ingolf treten in der Show als "Team Tanzmäuse" an. Kein Wunder, dass ihr Talisman mit einem dünnen Kettchen am Arm und den dazugehörigen Buchstaben auf diese Bezeichnung anspielt. Die 30-Jährige setzt ihre Tradition fort und widmet dem Komiker nach ihrer Tango-Performance liebe Worte auf Instagram: "Erfolg kommt nur dann, wenn das Team stark genug ist und wir sind stark. Ich verspreche dir, mein Latino-Mann, du wirst die Bühne rocken."

Dass dieses Duo abliefern kann, hat es in den vergangenen Folgen bereits bewiesen: Schon zweimal bekamen sie die höchste Punktzahl der Jury. Ekaterina ist offensichtlich ein Erfolgsgarant und zählt mit Ingolf an ihrer Seite als eine der diesjährigen Favoriten. Von 2.110 Umfrageteilnehmern glauben 91,7 Prozent und damit 1.935 der Promiflash-Leser an eine Platzierung in den Top 5.

