Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) waren seit Staffelbeginn von Germany's next Topmodel DAS Thema. Als beste Freundinnen traten sie die Reise in die sonnige Karibik an – doch kurz darauf flogen auch schon die Fetzen. Es wurde geschimpft, geheult und gelästert. Mittlerweile hat sich die Stimmung zwischen den zwei Österreicherinnen wieder entspannt. Aber kann man nach diesem Mega-Beef noch befreundet sein? Ex-GNTM-Kandidatin Fata Hasanovic (23) verrät im Promiflash-Interview, wie sie über die Beziehung der zwei Streithennen denkt!

So ganz kann sie die Freundschaft der beiden Nachwuchsmodels wohl nicht verstehen: "Jeder definiert Freundschaft halt anders. Also ich könnte nicht mit jemandem befreundet sein, der mit meinem Typen geschlafen hat. Aber das ist ja jedem selbst überlassen", so Fata gegenüber Promiflash. Damit spielt die ehemalige Teilnehmerin der Castingshow wohl darauf an, dass Zoe mit dem Freund von Victoria geschlafen hat.

Seit dem Zoff mit ihrer BFF ist das Sexleben der 18-jährigen Blondine zu großen Teilen an die Öffentlichkeit geraten. Unter anderem hat sich der Schützling von Heidi Klum (44) zu einem Tagebuch bekannt, in dem er alle Männer, mit denen er intim war, aufgelistet haben soll.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovic

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas nach dem Umstyling bei GNTM

Instagram / saipzoe Zoe Saip bei GNTM

