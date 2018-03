Über zwei Jahre lang schwebten Ex-One Direction-Star Zayn Malik (25) und Topmodel Gigi Hadid (22) im rauschenden Liebesglück und galten als absolutes Traumpaar. Über ihre Social-Media-Kanäle verwöhnten die Turteltäubchen ihre Bewunderer immer wieder mit emotionalen Couple-Pics. Das überraschende Liebes-Aus vor wenigen Wochen traf die Fans hart. Jetzt wurde der schöne Victoria's Secret-Engel bereits mit einem neuen Mann an seiner Seite gesichtet: Ist Formel-Eins-Star Lewis Hamilton (33) etwa der Grund für die Trennung des Paares?

Oh là là, wen haben wir denn da? Rennfahrer Lewis scheint der blonden Schönheit zurzeit über ihren Trennungsschmerz hinwegzuhelfen. Die beiden wurden erst kürzlich sehr innig miteinander beobachtet. Gegenüber dem US-amerikanischen Magazin OK! verriet ein Insider: "Es ist offensichtlich, dass die beiden eine Verbindung haben. Zayn war er immer ein Dorn im Auge, speziell wegen der gemeinsamen Vergangenheit!" Bevor Gigi im November 2015 mit dem Sänger zusammenkam, sollen sie und Lewis bereits eine Liaison gehabt haben. Angeblich war die enge Vertrautheit zwischen den beiden einer der Trennungsgründe für das einstige Dream-Couple.

Die 22-Jährige selbst hat sich zu den Gerüchten noch nicht geäußert. Laut HollywoodLife soll es ihr mit dem Beziehungsende jedoch deutlich besser gehen als ihrem Exfreund. Zayn liebe sie nämlich immer noch und fürchte, einen schlimmen Fehler begangen zu haben.

WENN.com Gigi Hadid und Lewis Hamilton in London, 2015

Anzeige

MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images Gigi Hadid auf einer Fashionshow in Mailand

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Paris, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de