Stehen die Zeichen auf eine mögliche Versöhnung in der Zukunft? Gigi Hadid (22) und Zayn Malik (25) gaben gestern nach zwei Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Zayn schrieb bei Twitter: "Ich empfinde größten Respekt und Verehrung für Gigi als Frau und auch als Freundin." Und Gigis Worte waren fast noch schöner: "Ich bin für immer dankbar für die Liebe, Zeit und Lebenslektionen, die Z und ich geteilt haben. Ich will nur das Beste für ihn und werde ihn weiterhin unterstützen" Wenn Fans des Paares da mal nicht auf ein Liebescomeback zwischen dem Model und des Ex-One Direction-Stars hoffen dürfen.



