Sie genießt ihr neues Leben in vollen Zügen! Seit vergangener Woche sind Fußballstar Bastian Schweinsteiger (33) und seine Ehefrau Ana Ivanovic (30) Eltern. Mitte März kam ihr Sohn auf die Welt und seit der Geburt teilt vor allem die frischgebackene Mama Ana erste Fotos ihres kleinen Schatzes mit ihren Fans. Die geborene Serbin scheint den Alltag zu meistern. Nach einer ersten Sporteinheit unternimmt die 30-Jährige mit ihrem Baby jetzt einen Ausflug!

Gemeinsam mit ihrem Jungen wagte sich die frühere Tennisspielerin an die frische Luft und ging mit ihm spazieren. Auf Instagram teilte Ana ein Selfie von dem Trip. Die junge Mutter lächelte dabei glücklich in die Kamera und genoss offensichtlich die Zeit mit ihrem Nachwuchs in der Sonne. Schweini-Junior bekamen die Follower allerdings immer noch nicht zu Gesicht: Auf dem Foto lag er gut versteckt in seinem Kinderwagen.

Das Rätselraten um Bastians und Anas Knirps geht damit in die nächste Runde. Die Eltern machen weiterhin ein Geheimnis um den Namen und haben ihren ganzen Stolz auch noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Bisher präsentierten die beiden nur Schnappschüsse, auf denen die Füße und Hände des Babys zu sehen waren.

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic acht Tage nach der Geburt

Instagram / bastianschweinsteiger Ana Ivancovic und Bastian Schweinsteiger

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana mit ihrem neugeborenen Sohn

