Dieses Bild wird jetzt wohl ganz genau unter die Lupe genommen! Gestern setzte Bald-Opa Howard Carpendale (72) durch seine Wortwahl in einem Interview ein Baby-Gerücht in die Welt, das hohe Wellen schlägt! Aus seinen Worten wollten einige Fans heraushören, dass Schwiegertochter Annemarie Carpendale (40) vielleicht sogar Zwillinge erwarten könnte. Und auch wenn die überzeugendste Lesart des Statements gegen Zwillinge spricht: Sohn Wayne (41) postete nun ein Foto, das nicht nur ihn, sondern auch die schwangere Beauty zeigt - und das schauen sich die Fans jetzt ganz genau an.

Die TV-Moderatorin trägt ein enges, bedrucktes Kleid über einer Leggins. Der Stoff schmiegt sich an ihre zuckersüße Babykugel, die tatsächlich ganz schön rund ist. In welchem Monat sich Annemarie befindet, ist unklar, da die werdenden Eltern das errechnete Geburtsdatum streng geheim halten. Es könnte also sein, dass die Beauty sich einfach nur kurz vor der Niederkunft befindet."Wunderschönes Barcelona, noch schönere Ehefrau", schreibt er zu dem Foto, das er via Instagram veröffentlicht.

Auch Annemarie selbst veröffentlichte vor Kurzem ein Foto aus derselben Situation. Ihr Mann lichtete sie dieses Mal von der Seite ab. Diese Bald-Mami hat wirklich den Babyglow!

P.Hoffmann/WENN.com Annemarie und Wayne Carpendale beim Deutschen Filmball

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale in Dubai

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale in Barcelona

