Oha, könnte das zu Hause noch Ärger vom Sohnemann Wayne (41) geben? Howard Carpendale (72) wollte in einem TV-Interview eigentlich nur von seiner heimlichen Hochzeit mit Donnice Pierce im März berichten. Es könnte aber auch sein, dass er mit einer kleinen Randbemerkung einfach mal so nebenher ein gut gehütetes Baby-Geheimnis ausgeplaudert hat: Erwartet seine Schwiegertochter Annemarie (40) etwa nicht nur ein, sondern gleich zwei Kinder?

Mit Carmen Nebel (61) sprach Howie in ihrer Show gestern Abend über die aufregenden Entwicklungen seines Lebens in den letzten Monaten. Während er über seine Frau plauderte, berichtete er: "Wir haben schwere Zeiten zusammen gehabt, aber die schweißen einen zusammen […] Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es nicht gut geht, weil wir kennen uns so eng und haben wie gesagt so viel durchgemacht. Abgesehen davon, dieser Name Carpendale – jetzt kommen noch wahrscheinlich zwei dazu, ganz bestimmt sogar..." Zwei?

Natürlich könnte es noch immer sein, dass sein jüngerer Sohn Cass ebenfalls Vater wird. Der Promi-Bruder hält sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, wohnt in den USA. Aber wie wahrscheinlich ist das? Was denkt ihr?

JC / Splash News Howard Carpendale

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Annemarie und Wayne Carpendale beim Deutschen Filmball

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrer Babykugel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de