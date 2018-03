Sie haben den Schlussstrich gezogen! Eigentlich war es die Liebesgeschichte schlechthin: Chrissy Metz (37) erlangte mit This Is Us nicht nur den internationalen Durchbruch, sondern fand auch am Set ihre große Liebe. Direkt am zweiten Drehtag verguckte sie sich in Kameramann Josh Stancil, ging in die Flirtoffensive und durfte ihren Schwarm Anfang 2017 ihren festen Freund nennen. Nach einem Jahr Beziehung ist alles schon wieder vorbei, wie Chrissy jetzt bekannt gab!

In der The Wendy Williams Show ließ die Kate-Darstellerin die Bombe platzen. Als die Talkshow-Größe nachhakte, wie es um Chrissys Liebesleben stehe, verkündete sie: "Ich date mich aktuell selbst!" Böses Blut fließe nach der Trennung aber keines, wie die 37-Jährige weiter versicherte: "Ich bleibe immer mit den Leuten befreundet, mit denen ich mal zusammen war. Das ist wichtig für mich. Weil ich mich um die Person sorge. Du kannst sie nicht einfach aufgeben!"

Nach großem Herzschmerz hört sich das wohl eher nicht an! Schon in der Vergangenheit bewies Chrissy immer wieder, dass sie eine starke Frau ist – und ließ keinen Zweifel daran, dass sie auch gut mit sich selbst klarkommt. Ein neuer Traumprinz wird bei so viel Selbstbewusstsein bestimmt auch nicht lange auf sich warten lassen.

Dia Dipasupil/Getty Images Chrissy Metz, US-amerikanische Schauspielerin

Chad Hurst/Getty Images For Operation Smile Chrissy Metz und Josh Stancil beim "Smile's Celebrity Ski & Smile"-Event in Park City

Jean-Baptiste Lacroix/AFP/Getty Images Chrissy Metz bei den SAG Awards 2018

