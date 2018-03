Für Chrissy Metz (36) hat sich This Is Us gleich doppelt ausgezahlt. Die Serie ist in den USA extrem erfolgreich und konnte schon so einige Preise gewinnen. Für die Kate-Darstellerin hat sich die Produktion aber auch in einer anderen Hinsicht gelohnt. Sie fand am Set ihre große Liebe. Am zweiten Drehtag verguckte sie sich in den Kameramann Josh Stancil – und startete direkt die Flirtoffensive. "Ich bin absolut kein schüchternes Mädchen und ich dachte: 'Oh, das ist ein süßer Kerl'", erzählte sie Promiflash vor wenigen Wochen in Berlin. Sie sprach ihn an und es funkte. Mittlerweile sind die beiden schon seit fünf Monaten zusammen und könnten wohl nicht glücklicher sein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de