Wieder frisch verliebt! Denise Richards (47) hatte bisher nicht viel Glück mit den Männern. Ihre turbulente Ehe mit Charlie Sheen (52) ging nach nur vier Jahren in die Brüche. Auch kurze Romanzen mit den Rockstars Nikki Sixx und Richie Sambora (58) endeten nicht gut. Jetzt scheint es aber so, als wäre die dreifache Mutter in Sachen Liebe endlich wieder glücklich: Sie ist wieder in einer Beziehung – und ihr Neuer ist kein Unbekannter!

Aaron Phypers heißt der Glückliche und kennt sich mit schönen Schauspielerinnen bereits aus. 2015 war er fünf Monate lang mit Desperate Housewives-Star Nicollette Sheridan (54) verheiratet. Wie ein Insider dem Onlineportal Radar Online verriet, sollen der gebürtige Kanadier und Denise bereits seit Mitte 2017 ein Paar sein: "Es ist eine gesunde und liebevolle Beziehung. Sie ist so glücklich mit Aaron und sie waren während der Feiertage auch schon zusammen im Urlaub."

Selbst Denises drei Töchter soll Aaron schon um den Finger gewickelt haben. "Er geht toll mit ihren Kindern um. Das ist eine Beziehung ohne Drama", meinte die Quelle.

John Sciulli/Getty Images for Children's Hospital Los Angeles Denise Richards bei der Noche De Ninos-Gala in Los Angeles

Anzeige

Adriana M. Barraza/WENN Aaron Phypers und Nicollette Sheridan

Anzeige

Eugene Powers/WENN Denise Richards bei der Premiere von "Cars 3"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de