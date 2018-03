Zerstört Germany's next Topmodel die Freundschaft zwischen Zoe Saip und Victoria Pavlas (19)? Die beiden Freundinnen aus Wien kommen als BFFs zur diesjährigen Staffel. Doch Beef gibt es von Anfang an zwischen den Mädels – vor allem wegen heftiger Sexgeschichten. Im Promiflash-Interview verrät Zoes Freundin Lara jetzt: "Ja, die Freundschaft zwischen Zoe und Victoria ist zu Ende." Am Ende hat eine von beiden also vielleicht den GNTM-Titel in der Tasche, die beste Freundin aber verloren.



