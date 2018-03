Seit gut einem Jahrzehnt ist Toni Garrn (25) aus der Fashionindustrie nicht mehr wegzudenken. Beruflich läuft es also großartig für den Victoria's Secret-Engel. Doch in Sachen Liebe ist es still um die Blondine geworden. Im November 2016 endete ihre Beziehung zu Basketballer Chandler Parsons (29) nach einem Jahr. Seitdem hat man nichts von einem neuen Mann an ihrer Seite gehört. Doch jetzt schmust Toni mit einem Sänger!

Aber die beiden sind kein Paar: Die blonde Beauty spielt nur im Clip zum Song "La Cintura" die Rolle einer Geliebten des Sängers Álvaro Soler (27). Dennoch kommt sich das Duo ziemlich nah und flirtet, was das Zeug hält. So wirft die 25-Jährige dem spanisch-deutschen Musiker heiße Blicke zu, während dieser sie mit rhythmischen Bewegungen verführt. Wie die Bild berichtet, kenne die Laufstegschönheit den Musiker durch gemeinsame Freunde, die sie für den Clip vorgeschlagen hätten.

Vergangenen September wurde Toni turtelnd mit Leonoardo DiCaprio gesehen. Die Romanze des Mannequins und des Oscar-Gewinners begann allerdings schon 2013 – doch nach etwas über einem Jahr trennten sich die beiden. Ein richtiges Liebes-Comeback gab es trotz des Flirts vor einigen Monaten nicht.

Alexander Scheuber/Getty Images Toni Garrn, Model

Sascha Steinbach/Getty Images Álvaro Soler bei "It takes 2"

Splash News Toni Garrn und Leonardo DiCaprio im Juni 2014

