Sie kann es anscheinend nicht lassen! Seit acht Monaten erwarten It-Girl Bonnie Strange (31) und ihr britischer Freund Leebo Freeman das erste gemeinsame Kind – in dieser Zeit blieb das Model blond und experimentierte nur ein wenig mit ihrer Frisur. Untypisch für das Style-Camäleon: Denn seit dem Beginn ihrer Medienkarriere sticht sie besonders durch ihre abwechslungsreichen bunten Frisuren heraus. Doch jetzt überraschte sie ihre Community mit braunem Haar.

"Meine neuen Haare sind angekommen", kündigte die Influencerin in der Unterschrift ihres Instagram-Bildes an und schien superhappy über die Lieferung nagelneuer Extensions zu sein. Fünf Stunden später postete sie schon das erste Selfie mit verlängerten Strähnen inklusive kompletter Typveränderung. Es scheint, als wäre sie total verliebt in ihren neuen Look, denn kurz darauf folgte schon der nächste Schnappschuss. Die Fans sind begeistert. "Das sieht so gut aus" oder "du schaffst es echt immer wieder und wieder dich selbst neu zu erfinden", lauten nur zwei der vielen durchweg positiven Kommentare.

Nicht nur die Bald-Mama hat sich in letzter Zeit für dunkle Haare entschieden. Erst vor ein paar Wochen färbte sich die Youtuberin Shirin David (22) ihre Mähne tiefbraun – eine komplette Umwandlung der sonst hellblonden Perückenliebhaberin. Ihre Netzgemeinschaft war überwältigt von der heftigen Veränderung der 22-jährigen. Das Instagram-Foto des brünetten Webstars kassierte sogar über 500.000 Likes.

Instagram / bonniestrange Die braunhaarigen Extensions von Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit braunen Haaren

Instagram / shirindavid Shirin David

Welche Haarfarbe mögt ihr an der Influencerin am liebsten? Blond! Braun! Bunte Haare! Abstimmen Ergebnis anzeigen



