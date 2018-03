Die Auszeit scheint ihr gut bekommen zu sein. Vor rund zwei Wochen trennten sich Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25), nachdem sie ihrer Liebe Ende 2017 eine zweite Chance gegeben hatten. Ganz so gut schien die Trennung allerdings keiner der beiden verkraftet zu haben. Vor allem der Sängerin machte der Liebeskummer ordentlich zu schaffen – beim Anblick der neuesten Schnappschüsse kann man sich das aber kaum vorstellen!

Während der "Sorry"-Interpret sich mit zahlreichen Turteleien mit unbekannten Blondinen ablenkte, urlaubte die Schauspielerin in Australien. Vor Kurzem trat sie die Heimreise an – angeblich wegen der Fotos ihres Ex mit Model Baskin Champion (22). Das Statement-Shirt, mit dem sie sich jetzt zeigte, setzt allerdings ein klares Zeichen: Auf Sels Brust prangt der Spruch "Unterschätze nie die Kraft einer Frau". Dazu trägt die Beauty knappe Jeansshorts und ein ziemlich breites Lächeln. Offensichtlich ist die "Wolves"-Interpretin fest entschlossen, sich von der Flirterei des Sängers nicht aus der Fassung bringen zu lassen.

Oder ist sie vielleicht so happy, weil die zwei Turteltauben sich heimlich doch wieder zusammengerauft haben? Justins Mutter Pattie Mallette (42) hatte auf Twitter ein paar Andeutungen gemacht, die den Fans Hoffnung auf ein erneutes Liebes-Comeback des Popstar-Paares gaben.

Pap Nation / Splash News Selena Gomez, Sängerin

Media-Mode / Splash News Selena Gomez

Adriana M. Barraza/WENN Justin Bieber bei der Premiere von "Midnight Sun"

