Erstes Update nach Arnold Schwarzeneggers (70) Herz-OP! Die Nachricht ließ die Fans den Atem anhalten: Der beliebte Schauspieler musste am Donnerstag am offenen Herzen operiert werden! Angeblich sollte der "Terminator"-Darsteller und Bodybuilder schon seit Längerem über einige Probleme mit seinen Herzklappen geklagt haben. Jetzt gibt es endlich ein erstes offizielles Statement und Gesundheitsupdate von dem Sprecher des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien!

Eigentlich galt er mit seinen 70 Jahren als topfit: Nun bestätigte sein Manager Daniel Ketchell den Eingriff am Herzen mit einem Posting über Arnolds aktuellen Gesundheitszustand. Doch Fans können offenbar aufatmen! So schrieb Daniel auf Twitter: "Update: Schwarzenegger ist aufgewacht und seine ersten Worte waren 'Ich bin zurück'", also ist er in einer guten Verfassung!"

Daniel Ketchell stellte weiterhin klar, dass es sich nicht – wie einige US-Medien berichteten – um eine Not-OP, sondern um einen geplanten Eingriff handelte: Eine Pulmonalklappe wurde demnach ersetzt. Aufgrund eines angeborenen Herzfehlers musste sich Arnold bereits 1997 für ein passendes Ersatzventil unters Messer legen, das nun erneuert werden musste.

Robert Cianflone / Staff / Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige

Slaven Vlasic / Freier Fotograf / Getty Images Arnold Schwarzenegger in New York

Anzeige

Jason Merritt / Staff (Getty) Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de