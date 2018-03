Große Sorge um Arnold Schwarzenegger (70)! Als früherer "Terminator"-Darsteller und Bodybuilder kennen Fans den Hollywoodstar eigentlich topfit, doch der Gesundheitszustand des 70-Jährigen scheint nicht zum ersten Mal kritisch zu sein. Bereits 1997 hatte sich der Schauspieler wegen seines Herzens unter das Messer legen müssen. Knapp 20 Jahre später bangen seinen Angehörigen erneut um sein Leben. US-Medien zufolge liegt Arnie seit gestern im Krankenhaus!

Wie TMZ berichtete, soll der gebürtige Österreicher am Donnerstag am offenen Herzen operiert worden sein. Er habe schon länger Probleme mit seinen Herzklappen. In Los Angeles sei deshalb ein experimenteller Eingriff geplant gewesen, bei dem es allerdings zu Komplikationen gekommen sei. Arnie soll in der Klinik Cedars-Sinai sogar mehrere Stunden lang notoperiert worden sein.

Von dem früheren Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien gibt es bislang kein offizielles Statement. Nach Informationen des Online-Portales soll es ihm aber den Umständen entsprechend gut gehen. Sein Zustand sei laut einer Quelle stabil.

AFP / Freier Fotograf / Getty Images Arnold Schwarzenegger beim Q&A von "The New Celebrity Apprentice"

WENN Arnold Schwarzenegger unterwegs in Los Angeles

Xavier Collin/Image Press/Splash Arnold Schwarzenegger

