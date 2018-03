Justin Bieber (24) hat wirklich keinen Typ Frau! Baskin Champion (22) heißt die angebliche Neue des Popstars und könnte seiner gemunkelten Ex Selena Gomez (25) nicht unähnlicher sein. Sie ist blond, Model und hat mit Musik nichts am Hut! Sollte sie wirklich der Trennungsgrund der eigentlich frisch Versöhnten sein, hat der Biebs allerdings erneut keine Unbekannte an seiner Seite. Denn der Beauty folgen allein via Social Media über 273.000 Menschen. Das beweist das Instagram-Profil der ehemaligen Miss Alabama Teen USA von 2014.

Zum ersten Mal wurde sie mit Justin auf einem Konzert von Schmusesänger Craig David (36) gesehen. Auf diesem Date sollen sie nicht nur miteinander getanzt, sondern auch schon geknuddelt haben, wie Entertainment Tonight Anfang des Monats berichtete. Gerüchten zufolge könnten sie sich über den Schauspieler und Bieber-Kumpel Patrick Schwarzenegger (24) kennengelernt haben. Denn der datet die Schwester der schönen Blondine, Abby Champion.

Baskin pflegt in ihrer Freizeit nicht nur ihr Insta-Profil, sondern besucht auch liebend gerne Musik-Festivals wie Coachella. Ihr Herz muss sich Justin übrigens mit ihrer großen Liebe teilen: ihrem Hund Charlie! Was denkt ihr? Ist sie wirklich die neue Freundin des Musikers? Oder gibt es für Jelena noch eine Chance?

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / baskinchamp Baskin Champion mit Hund Charlie

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber mit seiner Familie auf Jamaika

