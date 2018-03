Schweden ist nicht eingeladen! Wenn der britische Prinz Harry (33) seiner Meghan Markle (36) das Jawort gibt, stehen die skandinavischen Royals nicht auf der Gästeliste. Aber keine Sorge! Es gibt kein böses Blut zwischen den Königshäusern. Die Feier soll nur im engeren Freundes- und Familienkreis stattfinden. Zu den 600 geladenen Gästen gehören kaum gekrönte Häupter aus den anderen, europäischen Ländern um England herum.

Am 19. Mai tauschen Harry und die ehemalige Suits-Darstellerin in der St. George-Kapelle die Ringe also nicht unter den Augen von Victoria (40), Madeleine (35) und Co. Trotzdem werden ausreichend Stars und Sternchen der königlichen Hochzeit des Jahres beiwohnen: Erwartet werden Ex-US-Präsident Barack Obama (56) und seine Frau Michelle (54), Suits-Darsteller Patrick J. Adams (36) und Fußball-Profi David Beckham (42) samt Ehefrau Victoria (43).

Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) entschlossen sich übrigens vor ihrer Heirat 2011, die Angehörigen des schwedischen Palastes zum eigenen Ringetausch einzuladen. Danach traf das Paar allerdings erst wieder 2018 auf Victoria und Ehemann Prinz Daniel von Schweden (44). Was haltet ihr von dem Entschluss von Harry und Meghan?

Michael Campanella / Getty Images Prinzessin Victoria und Daniel von Schweden

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry in Lisburn, Nordirland

Jonathan Nackstrand/Getty Images Herzogin Kate, Prinz WIlliam und Prinzessin Victoria in Stockholm

