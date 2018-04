Bei Die Bachelorette 2017 ging Niklas Schröder (29) im Finale leer aus. Jessica Paszka (27) vergab ihre letzte Rose nicht an den Geschäftsmann, sondern an Drummer David Friedrich (28). Trotz der großen Enttäuschung würde der Osnabrücker noch einmal auf große Liebessuche im TV gehen. Das verriet er Promiflash jetzt bei Madame Tussauds' 90er-Sause "Let's Glow" in Berlin: "Enttäuschungen sind dafür da, um es nochmal zu versuchen. Und das möchte ich. Wir werden sehen, mal gucken."



