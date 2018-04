Ein feuchtfröhlicher Abend! Bei Das perfekte Promi Dinner stellen Matthias Mangiapane (34), Tatjana Gsell (46), Daniele Negroni (22) und Jennifer Frankhauser (25) ihre Kochkünste unter Beweis. Am ersten Abend feierten die "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidaten ihr Wiedersehen und stießen dabei natürlich auch mit dem einen oder anderen Sektglas an. Wenig später behauptete Tatjana allerdings, keinen Alkohol zu trinken. Was stimmt denn nun: Viele Fans machen sich über ihre Aussage lustig!

"Was?! Hat Tatjana gerade gesagt, sie trinkt nicht gerne Alkohol?!" oder "Ich trinke nicht gerne – der beste Aprilscherz kommt heute von der Gsell", auf Twitter reagieren die Nutzer verwirrt. Zum besseren Verständnis: Bei den Vorbereitungen für ihren eigenen Kochtag verblüffte die 46-Jährige mit ihrer Einkaufsliste: "Ich brauche noch Cola. Ich trinke nämlich keinen Alkohol."

Dabei hatte das am Vortag noch anders ausgesehen: Matthias hatte als erster Promi zu sich nach Hause eingeladen, wo die Society-Lady vor laufender Kamera Champagner getrunken hatte. Den ganzen Abend über war Tatjana ziemlich aufgedreht und quasselte beinahe ununterbrochen. Außerdem machte sie einen lallenden Eindruck. "Keine Ahnung, ich habe nur Wasser getrunken, ich weiß auch nicht", beteuerte sie aber im Interview.

MG RTL D / Severin Schweiger Jenny Frankhauser, Daniele Negroni, Matthias Mangiapane und Tatjana Gsell

Anzeige

Instagram / tatjana.gsell Tatjana Gsell, Society-Lady

Anzeige

WENN.com Tatjana Gsell, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de