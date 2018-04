Wie will sie da das Essen genießen? Knapp drei Monate nach dem Dschungelcamp-Finale feiern die Stars ihr Wiedersehen – allerdings nicht am Lagerfeuer, sondern an einer festlich gedeckten Tafel. In der ersten Runde vom Spezial von Das perfekte Promi Dinner treten Tatjana Gsell (46), Daniele Negroni (22), Matthias Mangiapane (34) und Jennifer Frankhauser (25) gegeneinander an. Doch anstatt sich auf die Mahlzeiten zu konzentrieren, quasselte Tatjana die ganze Zeit und nervte damit ihre Konkurrenten!

Sie konnte ihren Mund einfach nicht halten, dabei hatte sich Matthias am ersten Abend so viel Mühe gegeben. Am Tisch wollten sich die Hobby-Köche eigentlich in Ruhe unterhalten, doch die 46-Jährige ließ keinen aussprechen und unterbrach wiederholt die Gespräche. Daniele konnte das Geplapper seiner Sitznachbarin kaum ertragen: "Sie hat 30 Minuten lang geredet und irgendwann habe ich abgeschaltet und in Ruhe meine Crème brûlée gegessen. Als ich fertig war, hat sie immer noch geredet."

Auch Gastgeber Matthias war erstaunt von Tanjas Redefluss: "Die hat heute ja so viel erzählt wie im ganzen Dschungel nicht." Doch nicht nur mit vielen Worten störte die frühere Kosmetikerin die Runde, mehrfach fiel sie in laute "Woo"-Jubelschreie aus. Wie kam ihre Art bei euch an? Stimmt in der Umfrage ab!

MG RTL D / Severin Schweiger Tatjana Gsell, Kandidatin beim Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi Dinner"

MG RTL D / Severin Schweiger Daniele Negroni und Jenny Frankhauser beim Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi-Dinner"

MG RTL D / Severin Schweiger Tatjana Gsell, Daniele Negroni, Jenny Frankhauser& Matthias Mangiapane beim Dschungel-Dinner-Spezial

