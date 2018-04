Hat sie jetzt einen Neuen oder nicht? Es liegt bereits anderthalb Jahre zurück, dass das Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie (42) und Brad Pitt (54) seine Trennung bekannt gab. Seitdem wurde viel über neue Liebschaften beider Parteien gemunkelt. Doch vor allem in der letzten Zeit tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass gerade Angie einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll. Jetzt räumte ein Jolie-Bekannter endgültig mit den ewigen Spekulationen auf!

Zeit für eine neue Beziehung? Ein Insider plauderte nun mit dem Magazin People über Angelinas aktuelles Liebesleben und versicherte besonders deutlich: "Sie datet gerade absolut niemanden – und sie wird auch niemanden daten!" Klare Worte! Doch womit tut sich die Schauspielerin so schwer? Die Quelle verriet weiter, dass sie seit dem Beziehungs-Aus nicht einmal über einen neuen Mann nachgedacht hätte. Viel mehr habe sie gerade ganz andere Dinge im Kopf: "Sie will sich nur noch auf ihre Kinder konzentrieren und bei ihnen sein. Sie hat keinerlei Interesse am Dating!"

Neben ihrem Job als Vollzeit-Mami versucht sich Angelina Jolie auch als Dozentin. Seit September vergangenen Jahres gibt der "Tomb Raider"-Star sein eigenes Seminar mit dem Titel "Frauen, Frieden und Sicherheit" an einer Londoner Elite-Uni.

Christopher Polk / Getty Angelina Jolie bei den Critics' Choice Awards

Getty Images / Tang Chhin Sothy Angelina Jolie, Schauspielerin

Don Emmert/AFP/Getty Images Angelina Jolie bei den Vereinten Nationen im September 2017

