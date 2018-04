Eigentlich ist man es nur von den Kandidaten gewohnt, dass emotionale Tränen fließen. Mal liegt es an der zu großen Enttäuschung über die hartnäckigen Pfunde oder auch mal daran, dass sie ein weiteres Ziel Richtung neues Lebensgefühl erreicht haben. Hingegen ist es bei den Coaches bislang noch nie vorgekommen, dass sie in der Show feuchte Augen kriegen. Bis jetzt: Bei einer rührenden Überraschung der Teilnehmer fingen die Trainer Ramin Abtin (45), Christine Theiss (38) und Mareike Spaleck an zu weinen.

"Das geht einem schon ans Herz, wenn man so viel Liebe und Dankbarkeit empfängt. Es gibt kein größeres Kompliment, das man als Coach bekommen kann“, verriet der Fitnessliebhaber Ramin Abtin sichtlich gerührt auf Sat.1. In der heutigen Sendung wollten die Teilnehmer ihren Sportvorbildern einfach mal für die gemeinsame Zeit und die gewonnenen Freundschaften danken. Deswegen führten sie ein Theaterstück auf, das die erlebten Momente im Camp parodierte, und rundeten den ergreifenden Auftritt mit emotionalen Dankesreden und Fotos ab.

Doch jetzt wird immer ernster um den Titel gekämpft. Momentan befinden sich die Kandidaten schon in der letzten Woche vor dem großen Halbfinale. Leider purzelten bei den Teilnehmern Guido und Sandra in der vergangenen Woche nicht die erhofften Kilos und beide mussten die Show deswegen verlassen. Trotzdem sind auch die Ausgeschiedenen beeindruckt von ihrem Erfolg. "Es ist Wahnsinn, dass man in so wenigen Wochen 22 Kilo abnehmen kann", stellte Guido erfreut fest.

SAT.1/Daniel Waschnig Ramin Abtin und Mareike Spaleck bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Benedikt Müller Mareike Spaleck, Christine Theiss und Ramin Abtin bei "The Biggest Loser"

SAT.1 / Johannes Mueller Guido, Kandidat bei "The Biggest Loser"

