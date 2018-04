War es ein schlechter Scherz oder doch die Wahrheit? Erst am vergangenen Donnerstag hatte Germany's next Topmodel-Kandidatin Sally in einem Interview von ihrem Freund geschwärmt, auch Arthur hatte seinem Schatz eine Liebeserklärung gemacht. Vor wenigen Stunden schockte die 17-Jährige mit einem Posting und behauptete, dass er für sie gestorben sei. Was steckt wirklich dahinter? Sally klärt das Beziehungschaos auf!

In einem Instagram-Livestream nahm die Teilnehmerin Stellung: "Tragt es raus in die Welt, dass mein Freund und ich noch zusammen sind. Es war ein verdammter Aprilscherz." Der Schützling aus dem Team von Designer Michael Michalsky (51) führte seine Fans also an der Nase herum – passend zum Brauch am heutigen Datum.

Sie habe auf jeden Fall für Verwirrung gesorgt, wie Sally weiter verriet: "Manche fanden es lustig, manche nicht – aber ich schon." Sie sei überrascht gewesen, wie viele nette Nachrichten sie nach der vermeintlichen Trennung bekommen habe, deswegen tue ihr die Aktion auch ein wenig leid.

Instagram / juicygaysus GNTM-Kandidatin Sally mit ihrem Freund Arthur in Paris

Instagram / juicygaysus GNTM-Kandidatin Sally und ihr Freund Arthur

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, GNTM-Kandidatin

