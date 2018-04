Süßer kann schlummern wohl kaum sein! Vor wenigen Tagen noch machten Sarah Harrison (26) und ihr Töchterchen Mia Rose mit ihren Reiseabenteuern auf sich aufmerksam: Die Social-Media-Beauty wagte zusammen mit Ehemann Dominic Harrison (26) und dem gemeinsamen Nachwuchs den Flug nach Dubai. Der traumhafte Urlaub ist inzwischen vorbei, doch die Energiereserven müssen schon wieder aufgefüllt werden: Sarah und ihre Prinzessin formen ein eingespieltes Nickerchen-Duo.

Den goldigen Schnappschuss teilte die gebürtige Bayerin am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. Neben der augenscheinlich ruhig schlafenden Mia döst auch Sarah entspannt vor sich hin. Seit ihrer Rückkehr hat der Influencer-Alltag die 26-Jährige schon wieder zurück. Erst am Dienstagabend war sie mit ihren Online-Kolleginnen Novalanalove und Pamela Reif (21) geschäftlich unterwegs. Klar, dass da ab und an eine Pause fällig ist: Vollblutmama Sarah setzt auf Power-Napping mit Mini-Mia!

Ein ähnliches Knuddel-Pic von ihrem Dubai-Trip begeisterte die Fans der jungen Mama schon vor wenigen Tagen. Auf dem Foto rückten die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihr Sonnenschein sogar noch enger zusammen: Baby Mia Rose schlief kurzerhand auf Sarah ein – einfach zuckersüß!

