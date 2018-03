Sarah (26) und Dominic Harrison (26) haben vor ein paar Tagen die erste Fernreise mit ihrer kleinen Tochter Mia Rose unternommen – und verpassen so die deutsche Winterkälte geschickt. Die junge Familie genießt im Moment die warmen Sonnenstunden in Dubai und planscht ausgelassen im Hotelpool. Danach sind die zwei Harrison-Damen ganz schön erschöpft und schlummern supersüß auf der Sonnenbank.

Das zeigt ein drolliger Schnappschuss, den Dominic jetzt auf Instagram teilte. Nach einem anstrengenden Badetag erholen sich seine schlafenden Prinzessinnen. Mit dem Hashtag "#MeinLeben" kommentierte er das entzückende Pic, auf dem die Influencerin ihre Maus knuddelt. Gerade noch veröffentlichten die zwei Verliebten Bilder von ihrer glücklichen Badenixe. Ganz nach ihren fitnessbegeisterten Eltern bewegte sich die Kleine anscheinend so viel, dass sie kurzerhand auf ihrer Mama einschlief.

Ganz so entspannt wie jetzt am Pool ging es bei den Reisevorbereitungen der jungen Eltern nicht zu. Das Zusammenstellen des Reisegepäcks war mit viel Stress verbunden, wie die fitte Beauty verriet: "Kofferpacken ist eine Katastrophe! Da man nie weiß, was man alles braucht, kurze Sachen, lange Sachen, Windeln, Milchnahrung – weiß man ja nicht, ob man das im Ausland kaufen kann –, nimmt man einfach alles mit." Doch wie die bezaubernden Fotos zeigen, kann die Familie im Traumurlaub jetzt relaxen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Mia Rose in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Dominic Harrison, Sarah Harrison und ihr Töchterchen Mia Rose

