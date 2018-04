Die Liebe gibt ihr neues Selbstbewusstsein! Aus der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel ging mit Anna und Gerald ein echtes Traumpaar hervor: Bei der Hofwoche in Namibia verliebten sich die beiden ineinander und wollen in diesem Jahr sogar schon heiraten. Und nicht nur der Farmer, der mit einer schweren Nervenkrankheit zu kämpfen hat, findet in seiner Liebsten eine Stütze: Anna lernte durch Geralds Liebe, ihr Äußeres komplett zu akzeptieren – inklusive ihrer Nase, die ihr zuvor Sorgen bereitet hatte.

Für ihre Instagram-Follower hatte die gebürtige Polin einen zauberhaften Ostergruß parat: Sie zeigte ihren Brautschmuck, mit dem sie sich "wie eine Prinzessin" fühlt. Doch sie offenbarte auch einen traurigen Gedanken, der sie vor einiger Zeit noch belastet haben muss: "Früher hätte ich wahrscheinlich dieses Foto gar nicht gepostet, weil ich meine Nase hässlich fand. Nach der Ausstrahlung der Staffel gab es ebenfalls Lästereien darüber", schrieb die 27-Jährige. Inzwischen sei ihr das aber total egal: "Dank meinem Schatz fühle ich mich schön und stehe zu meinem Aussehen!"

Wie fest sie und der Landwirt zusammenhalten, bewies Anna mit einem weiteren Oster-Posting. Ganz verliebt verbrachten sie und der 32-Jährige die Feiertage mit Kuscheln und traditioneller Eiersuche. Eine Auszeit, die das Paar gut gebrauchen kann: Seit Wochen schon quält Gerald ein potenziell tödliches Nervenleiden, das ihn zeitweise sogar lähmte. Mühsam muss er sich alle alltäglichen Bewegungsabläufe wieder aneignen, kann dabei jedoch auf die Unterstützung seiner Verlobten zählen.

MG RTL D / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna

Instagram / anna_hatsichentschieden Bauer Gerald und seine Partnerin Anna an Ostern

MG RTL D / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna

