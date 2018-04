Die zwei sind Geschichte. In Tiwaporn hatte Bauer sucht Frau-Teilnehmer Klaus die neue Frau an seiner Seite gefunden – so war jedenfalls der Stand bis zur aktuellen Folge der Kuppelshow. Jetzt gaben die zwei bekannt, dass zwischen ihnen mittlerweile nicht mehr als eine Freundschaft bestünde. Und bei der Gelegenheit vertraute der Landwirt seiner Ex-Freundin noch an, dass er längst eine neue Partnerin gefunden hätte.

"Tiwapron und ich, wir sind kein Paar geworden. Wir haben uns ausgesprochen und sie hat mir gesagt, dass ich nicht ihr Typ bin", erklärte Klaus die Gründe für ihre Trennung. Da sich die beiden aber so gut verstünden, hätten sie beschlossen, Freunde zu bleiben. Und als gute Freundin merkte Tiwaporn schnell, dass es schon eine Neue an der Seite des Bauern gibt.

Klaus hielt sich mit seinen Gefühlen nicht zurück und offenbarte, dass er und die Unbekannte sich bei einem Selfie nähergekommen wären: "Ich bin in die Frau sehr verliebt. Wir sprechen dieselbe Sprache und es passt einfach." Mit mehr Informationen über seine Freundin wollte der Acker-Profi aber nicht herausrücken.

MG RTL D Bauer Klaus und Tiwaporn Bei "Bauer sucht Frau" 2017

