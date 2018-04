Wenn das mal kein Mega-Battle wird! Das Eis bei Germany's next Topmodel wird immer dünner: Nur noch 14 Mädels kämpfen um den begehrten Titel. Zwei, die jetzt schon vor der nächsten Woche zittern müssen, sind Jennifer (23) und Shari (23). Heidi Klum (44) teilte ihnen in der vergangenen Entscheidung mit, dass sie im gefürchteten Shoot-Out gegeneinander antreten müssen. Ein Trailer verriet jetzt, dass dieser Zweikampf besonders erbittert werden könnte!

Es ist der fünfte Model-Direkt-Vergleich der diesjährigen Staffel – und wohl auch eine der krassesten Herausforderungen: Ein ProSieben-Clip verriet jetzt, dass die übrigen Kandidatinnen in schwindelerregender Höhe an der Wand eines Hochhauses hängend die Nerven bewahren und sich sexy in Szene setzen müssen. Das bedeutet vor allem doppelte Anspannung für die beiden Wackelkandidatinnen! Abschrecken lassen will sich Shari davon aber nicht: "Es ist auf jeden Fall eine extreme Drucksituation. Jenny ist auf jeden Fall eine gute Konkurrentin, sie ist ja auch sehr stark in Shootings, aber ich habe auf jeden Fall nicht vor zu fliegen!"

Auch Jennifer gibt sich kämpferisch im Interview: "Wir waren bisher beide in Shootings top, wie ich sie ausstechen werde, weiß ich noch nicht." Die Koffer packen will aber auch sie unter gar keinen Umständen: "Ich werde einfach wie bei jedem Shooting alles geben und zeigen, was in mir steckt. Ich will auf gar keinen Fall nach Hause!"

germanysnexttopmodel Die GNTM-Jury Thomas Hayo, Michael Michalsky und Heidi Klum

Anzeige

Instagram / shari.topmodel.2018 Shari, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Shari oder Jennifer – was glaubt ihr, wer sich durchsetzten wird? Shari Jennifer Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de