Na, wer ist denn da schon voll im Mami-Modus? Hana Nitsche (32) schwebt gerade im freudigen Prä-Baby-Himmel: Erst vor wenigen Wochen gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt: Sie ist schwanger und erwartet mit ihrem Verlobten Chris den ersten Nachwuchs! Und das Mama-Fieber hat die Beauty bereits im fünften Schwangerschaftsmonat total gepackt: Die Brünette übt schon das Bemuttern – mit ihren kleinen Hündchen!

Die TV-Schönheit kuschelt mit ihren beiden Chihuahua-Doggies Ivy und Herman-Charlie, was das Zeug hält, wie sie mit putzigen Schnappschüssen auf Instagram zeigt! Liebevoll tauft die Hunde-Mama ihre Vierbeiner auch "meine Fell-Kinder". Ihre kleinen Racker dürfen sich abwechselnd über die Küsschen von ihrem Frauchen freuen – und sogar den wachsenden Babybauch von Hana begutachten. Besonders auf ihre immer größer werdende Kugel ist die 32-Jährige mächtig stolz!

Das bewies das Cover-Girl auch bei seinem ersten öffentlichen Auftritt mit Murmel. Auf der Colgate White Night Anfang des Monats verhüllte Hana ihren Babybump nicht etwa in einem schlabbrigen Dress – sie setzte ihn in einem heißen und figurbetonten weißen Kleid bestens in Szene. Besonderes Extra: Die TV-Bekanntheit rundete ihren Look mit einem XXL-Beinschlitz und einem tiefen Ausschnitt ab.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Model

Instagram / hananitsche Hana Nitsches Hund

Promiflash Hana Nitsche mit Babybauch

