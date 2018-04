Sie bleibt für viele die Kindheitserinnerung schlechthin: In den 90er-Jahren wurde Jasmin Wagner (37) als "Blümchen" zum Teenie-Idol. Obwohl die jetzige Theaterschauspielerin seit nunmehr zehn Jahren keinen Hit mehr produziert hat, gerät sie mit ihren alten Liedern wohl nie in Vergessenheit. Auch ihre Freunde erinnern sie gerne an ihre supererfolgreiche Karriere, die sie mit süßen 15 Jahren gestartet hatte. Sie hört ihre "Happy Hardcore"-Lieder sogar noch auf ihrer Mailbox.

In einem Interview mit der Bild verriet sie, ob sie noch unter ihrem Pseudonym bekannt sei und ob sie noch oft damit angesprochen werden würde. "Meine Freunde rufen mich fast jedes Wochenende von 90er-Partys an und grölen mir meine alten Lieder auf die Mailbox. Das amüsiert mich immer sehr!“, erzählt die 37-Jährige schmunzelnd. Sonst würde sie so gut wie nie auf ihren alten Namen angesprochen werden. Wenn es dann doch passiere, scheinen sich immer alle zu freuen – sie erinnere die anderen eben an deren Jugend.

Momentan befindet sich die "Herz an Herz"-Intepretin auf Weltreise und erkundet abwechselnd mit ihrem Langzeitfreund Frank Sippel und einer engen Freundin den Globus: "Ich war im Januar in Mexico in Uxmal und Chinchen Itza, im Februar in Petra in Jordanien, damit wurde für mich ein großer Traum wahr! Nun war ich grade auf dem Machu Picchu in Peru.“

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner auf ihrer Weltreise in der Wüste

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner mit einem Kamel in der Wüstenstadt Petra

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner auf ihrer Weltreise in Peru

