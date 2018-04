Es ist die Rückkehr von Rapunzel! Im Januar entscheidet sich YouTuberin Sarah Harrison (26) für einen praktischen und angesagten Longbob. Sie ist damit vollends zufrieden. Jetzt, nur drei Monate später, lässt sie sich wieder lange Extensions machen. Aber nicht, weil sie ihre märchenhafte Frisur vermisst, nein! "Ich habe in den nächsten Wochen zwei große Produktionen und dafür habe ich mich für diesen Look entschieden. Mal schauen ob ich sie danach so lasse oder ob sie wieder kurz werden", verrät sie via Instagram.



