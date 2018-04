Handys nicht geduldet! Sie haben es ja wirklich nicht leicht: Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen befinden sich während der Castingshow in einer absoluten Extremsituation. Nicht nur, dass Heidis Mädchen 24/7 aufeinander hocken und sich dadurch regelmäßig in Zickereien verwickeln – sie bekommen auch von der Regie Verbote auferlegt: Neben von der Produktion gestellten Süßigkeiten stand der Kontakt nach außen auf der No-Go-Liste. Die frisch ausgeschiedene Stephanie Groll verriet jetzt: Smartphones waren ein absolutes Tabu!

Nach ihrem Ausscheiden in der vergangenen Folge wandte sich Stephie in einem Facebook-Livestream an ihre Fans, um die GNTM-Erlebnisse zu reflektieren. Dabei sprach sie auch das heikle Thema Mobiltelefon an: "Unsere Handys wurden direkt am Flughafen eingesammelt und dann auch einbehalten", plauderte die schöne Brünette aus. "Das war nicht so einfach. Aber nach einer Zeit hat man sich dran gewöhnt. Da hab ich es dann gar nicht mehr vermisst!"

Harte Geheimhaltungsmaßnahme! Dieser Detox dürfte anderen Teilnehmerinnen aber wohl deutlich schwerer gefallen sein als der 19-Jährigen. Schließlich hätten einige der Nachwuchsmodels ja eigentlich ihre Follower weiterhin regelmäßig versorgen müssen: So ging Ex-Meeedchen Gerda Lewis schon als erfolgreiche Influencerin mit knapp 71.000 Abonnenten in den Catwalk-Konkurrenzkampf.

Instagram / stephanie.topmodel.2018 Stephanie Groll in Kalifornien

Instagram / stephanie.topmodel.2018 Stephanie Groll und Thomas Hayo

Instagram / stephanie.topmodel.2018 Stephanie Groll, bekannt durch GNTM 2018

