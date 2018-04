Sie sorgte wohl für die größte Baby-Überraschung dieses Jahres: Bonnie Strange (31) gab im Januar urplötzlich bekannt, schwanger von On-Off-Boyfriend Leebo Freeman zu sein – und zeigte dabei schon eine beachtliche Babykugel. Mittlerweile ist das Model schon in der 33. Woche und kann es kaum erwarten, ihr Baby endlich in den Armen zu halten. In den sozialen Netzwerken sendet die werdende Mama ihrem Ungeborenen süße Botschaften.

Aktuell ist der Instagram-Kanal der 31-Jährigen zur Babyzone erklärt! Bonnie postet einen Schnappschuss nach dem anderen und setzt darauf stets ihre süße Kugel in Szene. So posierte sie am Osterwochenende zum Beispiel mit Hasenohren und schrieb dazu: "Großer Hase, der ein großes Osterei trägt." Auch ein Foto ihres nackten Bauchs teilte sie. Mit Lippenstift hat sie sich auf die Schwangerrundung "Ich liebe dich, Baby" geschrieben.

Offensichtlich ist die ehemalige "taff"-Moderatorin schon ziemlich ungeduldig. Rund 40 Wochen dauert eine Schwangerschaft normalerweise. Ein paar Wochen muss sich Bonnie also noch gedulden.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange an Ostern 2018

Bonnie Strange Leebo Freeman und Bonnie Strange im Ermelerhaus

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange in der 32. Schwangerschaftswoche

